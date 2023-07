GdA – O Gabinete de Crise do Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado informa que as negociações no Presídio Antônio Amaro Alves foram retomadas na manhã desta quinta-feira, 27, e o processo de rendição dos rebelados já foi iniciado.

No local, estão o Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) da Polícia Penal e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, para reforçar as ações de segurança.

O coordenador criminal da Defensoria Pública do Estado, Gustavo Medeiros, e o promotor de Justiça Tales Tranin, que atua na 4ª Promotoria Criminal também estão no local, auxiliando nas negociações com os rebelados, para dar fim à rebelião.

O Gabinete de Crise informa, ainda, que as ambulâncias do Samu estão no local para atender possíveis feridos, assim como todo o aparato do Instituto Médico Legal (IML) está estruturado.

Diante do cenário, o Estado trabalha para que as negociações sejam encerradas nas próximas horas, com a rendição dos rebelados.

Cel. José Américo Gaia

Secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre