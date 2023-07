Os Jogos do Instituto Federal do Acre (Jifac 2023) começam nesta segunda-feira (31.07), a partir das 14h, no campus Baixada do Sol, com a realização da cerimônia de abertura. O evento, que segue até o dia 03 de agosto, também vai contar com disputas no campus Rio Branco e na Universidade Federal do Acre (Ufac).

São cerca de 350 atletas participando de competições de atletismo, basquete, futsal, handebol, jiu-jitsu, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

Os atletas poderão conferir as imagens e informações sobre as disputas na página oficial do evento, pelo link: https://www.ifac.edu.br/jifac/ .