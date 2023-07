A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, e o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, anunciaram seu compromisso com a cooperação conjunta em energia limpa, quando se encontraram durante a 14ª Reunião Ministerial de Energia Limpa e 8ª Missão Inovação, em Goa, Índia. Os líderes renovaram seu compromisso de trabalhar juntos como potências globais de energia, com valores e prioridades compartilhados, por meio do Fórum de Energia Brasil-EUA (USBEF), conhecido como o principal diálogo bilateral para cooperação técnica, política, comercial e de investimentos, com foco na aceleração das transições de energia limpa.

A secretária Granholm e o ministro Silveira enfatizaram que as abordagens viabilizadas pelo governo e lideradas pelo setor privado são essenciais para impulsionar a inovação, implantação e investimento em energia limpa. Eles concordaram em trabalhar lado a lado com o setor privado para implementar novos trabalhos em combustíveis de aviação sustentáveis, hidrogênio limpo e gerenciamento de carbono e metano por meio do Clean Energy Industry Dialogue (CEID). Os líderes concordaram em lançar os comitês de ação público-privados do CEID para progredir nessas três tecnologias essenciais até a COP28. O CEID também vai facilitar a cooperação na modernização e no armazenamento da rede, bem como na energia eólica offshore em sua segunda fase.

Durante o encontro, eles também enfatizaram o importante papel de liderança que ambas as nações desempenham na aceleração das transições de energia limpa no Hemisfério Ocidental. Reforçaram e concordaram em integrar prioridades compartilhadas de investimento em comunidades locais, proteção do meio ambiente, construção de uma força de trabalho de energia limpa, promoção do acesso à energia e avanço da diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade.

Os ministros, então, adotaram o Plano de Ação USBEF 2023-2024, um roteiro que identifica quatro áreas temáticas para colaboração:

Mobilização do setor privado e envolvimento da comunidade: Convocar o CEID este ano, compartilhar abordagens para incentivar o investimento do setor privado, aprofundar o envolvimento da comunidade e os benefícios, especialmente para projetos de energia financiados com recursos públicos Gerenciamento de carbono e metano: Intercâmbio de conhecimentos especializados em captura, armazenamento e utilização de carbono e mitigação de metano Energia nuclear civil: Continuar e expandir a cooperação em energia nuclear civil e lançar novos esforços em regulamentação nuclear civil e nova geração de energia nuclear Renováveis e modernização da rede: Aumentar a cooperação em energia renovável e eficiência energética, particularmente em setores estratégicos como hidrogênio limpo, energia eólica offshore, combustíveis sustentáveis e modernização e armazenamento da rede

Os líderes concordaram que seus oficiais de alto nível e especialistas de diversas agências se reuniriam, trimestralmente, para acelerar a implementação do plano. Também anunciaram que o Brasil vai sediar a próxima reunião ministerial do USBEF, em 2024, além da 15ª Reunião Ministerial de Energia Limpa e da 9ª Reunião da Missão Inovação, que vai acontecer em Foz do Iguaçu.

A secretária Granholm saudou a participação do ministro Silveira no Desafio de Gerenciamento de Carbono, um esforço global busca ampliar a implantação de tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) e remoção de dióxido de carbono (CDR), como um complemento necessário para ações agressivas de mitigação.

Fonte: Embaixada e Consulado dos EUA no Brasil