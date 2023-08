A briga interna no Fla tem mais do que apenas a ‘indisciplina’ do atacante Pedro em não querer seguir com o aquecimento sabendo que não teria mais chance de entrar no jogo contra o Galo mineiro dias atrás.

Vai alem e há um tempero religioso.

Sampaoli, o técnico, não tolera essa bobagem de jogadores ficarem demonstrando a toda hora, de forma piegas, suas crenças religiosas….especialmente dentro dos gramados.

Na discussão com Pedro, que está atualmente no banco de reserva, segundo o GE – o técnico teria dito ‘Você é muito religioso. Tem que brigar mais pela vaga’

Pronto…foi o estopim..

Diferente de técnicos brasileiros, cuja tradição é passar a mão na cabeça de jogadores, Sampoli, de outra formação, tem menos paciência….

E crenças também…😂

Em tempo: para quem quer, gosta e acredita, religião é pras horas vagas…na igreja…não em treino e jogos de futebol….

J R Braña B.