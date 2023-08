O Ministério da Defesa teve crédito de R$ 140,2 milhões aprovado pelo Governo Federal, para ações emergenciais de saúde e segurança em benefício dos indígenas. O crédito extraordinário está previsto na medida provisória n° 1.183, publicada nesta terça-feira (1). Em cerca de seis meses, as ações das Forças Armadas e das agências federais já somam R$ 44,6 milhões de prejuízo ao garimpo ilegal e totalizam 722 toneladas de alimentos distribuídos aos Yanomami.

Desde 3 de fevereiro, as Forças Armadas já empregaram 1204 militares, 11 aeronaves, 14 embarcações e 38 veículos no Território Indígena Yanomami (TIY). O trabalho inicial da Defesa era apoiar o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em TIY, dar suporte logístico aos órgãos de segurança pública e ambiental, e fornecer dados de inteligência. Em junho, a partir do Decreto n° 11.575 de 21 de junho, foi atribuída, às Forças Armadas, a função de prevenir e reprimir delitos transfronteiriços e ambientais, na Região Norte do país.

Até o momento, a força-tarefa do Governo Federal já realizou a prisão de 119 garimpeiros ilegais, destruiu 385 garimpos e apreendeu 743 equipamentos usados pelos garimpeiros, como embarcações, geradores, motosserras, baterias e armas de fogo. No âmbito humanitário, foram distribuídas 27.849 cestas básicas aos Yanomami, realizados 3.029 atendimentos médicos e efetuadas 201 evacuações aeromédicas.

Fonte: Ministério da Defesa / Por Laís Dornelas