A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) considera acertada a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, na medida em que a inflação no Brasil é hoje umas das mais baixas do mundo. O início do ciclo de queda da taxa de juros é um primeiro passo para um novo momento do varejo brasileiro.

Mesmo que gradual, esse movimento vai aliviar o orçamento das famílias e das empresas que se endividaram muito na pandemia, abrindo espaço para o aumento do consumo e para a melhoria das condições de crédito.

(…)