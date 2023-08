Diz hoje em entrevista publicada em OGlobo, o pastor-deputado Silas Câmara(não é o Malafaia), marido da Totonha, que, acredite, foi eleita deputada pelo Acre…e que, até agora, não disse o que foi fazer na câmara dos deputados…

A pergunta de OGlobo: A maior parte dos deputados da bancada evangélica tem uma postura de completa oposição ao governo. O senhor manterá essa postura na presidência da Frente?

Resposta do pastor-deputado: -Fomos eleitos na oposição ao atual governo. A eleição acabou em outubro, e Lula venceu. Na minha avaliação, precisamos manter firme as nossas bandeiras e lutar para que o governo não fira nossos princípios. O diálogo é uma possibilidade? É. Querem dialogar? Estamos abertos. Não querem? Nós temos todas as ferramentas dadas pela população através do voto popular para fazer enfrentamento. (…)temos um exército preparado para barrar qualquer tipo de questão que possa ofender nossos princípios.

Grifo meu: ‘não fira os nossos princípios’….que princípios?!! O Brasil vai ter que suportar esses tipos para avançar e superar o fundamentalismo ainda ameaçante….paralelo, o país precisa focar e investir na Educação (filosofia, sociologia, química, matemática, engenharia, tecnologia, IA, física…)que é o remédio contra esses tipos de visão de mundo atrasada….a sorte do Brasil é que o presidente é Lula….e que tem toda paciência do mundo para tratar com essa….

J R Braña B.