Por Márcio Batista – A semana é marcada pela histórica decisão do Conselho Universitário da UFAC, que em cumprimento ás recomendações do Ministério Público Federal, cancelou em sessão ordinária, na última terça _ feira as denominações aos pavilhões acadêmicos do Campus, que em grande medida homenageiam quem contribuiu com a ditadura militar ( 1964_ 1985) no país.

Nomes sem qualquer ligação com a trajetória da Universidade como os de Mário Andreazza( militar gaúcho que fora Ministro dos Transportes do governo Médici nos “anos de Chumbo”, Rubens Ludwig, Ministro do Governo João Batista Figueiredo e até Francisco Wanderley Dantas, governador acreano notabilizado pela truculência no trato das questões agrárias no Acre dos anos 70, são exemplos vivos da exaltação ao regime da tortura e da completa ausência de liberdade.

Nas vésperas de se completar sessenta anos daquele tenebroso primeiro de abril de 64,medidas como essa, são passos importantes para removermos escombros ainda remanescentes de uma das construções políticas mais vergonhosas da nossa história.

✔A coluna do professor Márcio Batista em texto ou vídeo é publicada às quintas neste espaço.

⏹artigos publicados neste espaço são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam necessariamente a opinião deste blog