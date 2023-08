Uma hora o Acre ia entrar para se posicionar…entrou…

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (9) o envio para a Justiça Eleitoral do Acre de um pedido de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por uma declaração do ex-chefe do Executivo federal sobre “fuzilar a petralhada” –referência a eleitores do PT.

A fala foi feita durante a campanha eleitoral de 2018. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Grifo meu: uma das maiores vergonhas alheias de um presideente(?) da república que o Acre, o Brasil e o mundo já presenciaram…reveja…

J R Braña B.