GdA- O governo do Acre, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social (Seasd), realizou nesta quinta-feira, 10, a assinatura de ordem de pagamento do Programa Auxílio do Bem, que será destinado a famílias atingidas pelas enchentes. A ação ocorreu no auditório da Secretaria de Agricultura, em Rio Branco.

(…)

Grifo meu: o candidato do governo à prefeitura de Rio Branco abusa da máquina estadual…tudo que é agenda ele está na foto…isso não é propaganda eleitoral antecipada, TRE?…É tão normal isso no Acre que ninguém se dá mais conta…Na expoacre23, ele quase vira apresentador nas transmissões do canal do governo….

J R Braña B.