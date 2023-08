Quebra de confiança

Andréia Sadi(G1) – O advogado Bernardo Fenelon, especialista em acordos de delação premiada, deixou nesta semana a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Barbosa Cid. A decisão do advogado foi antecipada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”, e também foi informada ao blog.

(…)

Grifo meu: o advogado do milico avalia o tamanho da fria e cai fora…

Grifo meu 2: Bob Fernandes, Jânio de Freitas e Mário Kertész…Sigam a muamba…

J R Braña B.