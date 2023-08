Por Chagas Batista – Lula lançou Novo PAC, que vai destinar R$ 26,6 bilhões para obras ao estado Acre, são recursos próximo de três orçamentos anuais do governo estado. Hospital universitário, recuperação da BR-364, entre outros investimentos importantes de geração de empregos para a população Acreana.

Lula demonstra a cada dia seu caráter estadista, de compromisso com a redução das diferenças regionais e com o pacto federativo, independente de cores partidárias ou ideológicas. Se fosse um político mesquinho como é comum, seria até compreensível – deixar o estado na penúria, uma vez que, apesar da relação antiga e amigável com o Acre, nunca ganhou uma eleição por aqui.

Lula foi o presidente que mais visitou e investiu no estado. Suas visitas ao Acre sempre tiveram uma causa justa e bons resultados. Deste quando começou andar por essas bandas, os setores conservadores e de direita pregam as mesmas mentiras. Na campanha de 1989, em Tarauacá, junto com punhado de companheiros sonhadores, subíamos rios e igarapés levando a esperança de um Brasil melhor.

Há mais 30 anos, a campanha contra Lula era semelhante as infâmias da última eleição. Lula vai implantar o comunismo, tomar as crianças das famílias, matar os velhinhos e tomar as propriedades. Quando disputou a presidência em 1889, um fazendeiro de Tarauacá, conseguiu com propaganda anticomunista, a doação de 100 bois para campanha de Fernando Collor. A carne foi doada à luz do dia para comprar eleitores à véspera da eleição.

Collor venceu a eleição e, ao assumir a presidência, confiscou a poupança dos endinheirados. Logo em seguida , Lula veio a Tarauacá. Era 1990, eleição para para governador, senador e deputados. Lula veio participar de um comício de apoio aos candidatos da Frente Popular. Percebendo que Lula levaria milhares pessoas ao aeroporto, as forças políticas de direita, armaram um enxame de abelhas italianas para melar a recepção e a passeata. Em vão, o povo estava acordado de um período tenebroso. Tarauacá realizou uma passeata e um grandioso comício. Depois fomos tomar uma cervejinha com o futuro presidente. rs…

(…)

(na foto Haroldo Lima(PCdoB) Batista e Lula…em Tarauacá)…como o Acre tem sido injusto com Lula…- J R Braña B.

(…)

O povo de Tarauacá deu importantes vitórias a Lula na sua peleja para chegar a presidência . Das seis eleições presidenciais disputou, perdeu três e ganhou as outras três. Estamos certos de que Lula fol o melhor presidente para nosso estado. As obras mais importantes do Acre foi ele que construiu. Obra de integração de Sena Madureira a Cruzeiro do sul, energia na zona rural, institutos federais, dentre outras. Agora vai construir o hospital universitário e recuperar a BR-364, que foi abandonada pelos políticos da direita.

Nós que votamos em Lula estamos nos sentimos honrados com seu compromisso com os Acreanos. Lula, com sinceridade, valeu à espera! Quem sabe, quanto vir ao Acre vistoriar ou inaugurar as obras previstas, podemos agradecer.

✔Chagas Batista, escreve aos finais de semana em oestadoacre.com

◼opinião publicada neste espaço é de inteira responsabilidade de seus autores e não reflete a posição deste blog necessariamente