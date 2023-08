Aleac – Atendendo ao pedido dos deputados da Assembleia Legislativa do Acre, o Senador Petecão (PSD) empenhou-se em aprimorar os serviços das companhias aéreas Gol Linhas Aéreas e Latam. Esse esforço resultará na realização de uma audiência pública na Aleac, onde o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, participará para discutir o problema que o povo do Acre vem enfrentando.

O deputado Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre, e o deputado Nicolau Júnior, primeiro-secretário, bem como os demais parlamentares, compreendem a relevância das discussões em torno das companhias aéreas operantes no estado. Nesse contexto, o Senador Petecão desempenhou um papel fundamental ao intermediar o encontro e tem o intuito de convidar a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) e representantes das companhias aéreas.

Essa aliança entre a Assembleia Legislativa e o Senador Petecão, baseada em um diálogo voltado para resolver os problemas, demonstra o comprometimento dos parlamentares com a mobilidade e a qualidade dos serviços aéreos no Acre. O Senador elogiou a abertura e atenção do Ministro França, que compreende a urgência da situação.

“A audiência pública é o local adequado para debater, colher sugestões e encontrar soluções para o problema. A situação não pode persistir. O povo do Acre merece melhor tratamento”, disse o senador.

A audiência pública que se aproxima será um espaço colaborativo para todos os envolvidos – companhias aéreas, reguladores e legisladores.

A população, há tempos esperando por progresso, vê essa união como um novo começo. A parceria entre a Aleac e o Senador Petecão ilustra o compromisso de ambos com o desenvolvimento regional, elevando o estado a novos patamares de mobilidade e excelência nos serviços aéreos.

LUTA DOS DEPUTADOS

Vale lembrar que na manhã da última terça-feira (08), ocorreu uma coletiva de imprensa no Plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde foi divulgado que o Poder Legislativo assumiria um papel central na busca por uma solução para a crise aérea enfrentada pelo Estado. Durante o evento, os parlamentares já haviam anunciado a intenção de realizar uma audiência pública com a presença do Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Na ocasião, o presidente em exercício, deputado Pedro Longo, ressaltou como a crise aérea estava afetando diversos aspectos da vida da população acreana, mencionando problemas relacionados aos horários de voos, desafios enfrentados por empresários e até mesmo o cancelamento de eventos.

O primeiro-secretário da Aleac, deputado Nicolau Júnior, destacou que os problemas no sistema aéreo haviam ultrapassado limites aceitáveis, motivando os parlamentares a buscar uma solução e a convidar os demais poderes para se unirem a essa causa.