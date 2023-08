PMRB – Para ampliar a preparação dos gestores e servidores dos municípios do Acre, o Tribunal de Contas do Estado, por meio da Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima, ofertou 900 vagas em oficinas, com o objetivo de treinar e qualificar os líderes. A oficina alcança os municípios de Porto Acre e Bujari, com 90 vagas, em três capacitações. O projeto faz parte do Programa Aprimora Gestão, com realização de oficinas sobre Planejamento de Políticas Públicas, Lei de Licitação e compras Públicas.

“Nós trazemos os gestores mais pra perto, porque desde que nós entramos no Tribunal, no início da nossa gestão priorizamos esse aprimoramento da gestão pública, no sentido de capacitar a vida dos gestores. O Tribunal não pode só ir além das prestações de contas, mas sim, de contribuir com a gestão como um todo, capacitando gestores, capacitando os seus auxiliares que é pra poder diminuir os erros de procedimento. Então, essa capacitação Aprimora Gestão, é nesse sentido”, diz Ribamar Trindade, presidente do Tribunal de Contas.

A oficina irá abordar, ainda, práticas para a melhoria dos atos da gestão pública, bem como a aplicação e operacionalização de normas, procedimentos e sistemas do Tribunal, da correta instrução e tramitação de processos, e a maior efetividade da gestão dos recursos públicos. O prefeito da capital e presidente da associação dos prefeitos do Acre, Tião Bocalom, participou da abertura da oficina e falou sobre a importância de capacitar os gestores.

“Então quando o Tribunal de Contas do Estado nos traz essa oportunidade da gente continuar aprimorando pra prestar um serviço público de eficiência e de excelência, não tenho dúvida nenhuma que é fundamental pra todos nós, porque nós somos servidores da população, nós estamos aqui pra trabalhar e fazer com que o dinheiro que a população produz, os impostos que ela produz, sejam bem aplicados e da melhor forma possível e com a melhor transparência e com a maior eficiência possível”, ressalta o prefeito.

O TCE Itinerante vai levar os encontros técnicos também aos demais municípios do estado, dividido por regionais, entre os meses de agosto e outubro. Ao todo serão seis encontros, em um cronograma no qual é possível ofertar estas 900 vagas ao todo. “Na verdade, essas oficinas serão levadas aos 22 municípios, é uma outra forma de ajudar o gestor público no efetivo e na eficácia na administração pública”, informa a conselheira Naluh Gouveia.

“Muito obrigado ao nosso presidente Ribamar que tem demonstrado o tempo todo uma grande parceria de orientação educacional para com os nossos gestores dos nossos municípios, a nossa querida professora Naluh Gouveia também, nossos agradecimentos, porque ela é a diretora da escola, é uma professora que sabe que, através da educação, é que a gente faz as mudanças que a nossa sociedade precisa, e a nossa gestão precisa mudar todos os dias sempre pra melhor”, finaliza o prefeito.