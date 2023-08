Por Márcio Batista



Bocalom, a educação e o ‘touro na contramão’

A relação do prefeito Tião Bocalom com os servidores municipais tem sido marcada por diversos episódios rudes e grotescos.

Certa feita, ainda no início da gestão, o alcaide proferia uma fala nos depósitos da merenda escolar e denominou de ” touros velhos” os trabalhadores do município, insinuando que os mesmos viviam apenas de receber salários ao final de cada mês, sem maiores preocupações com a dimensão do trabalho.

Na mais recente greve da educação, fugiu pela contramão da prefeitura, sinalizando, talvez, figurar como um gestor na direção oposta a uma área fundamental da gestão pública.

O fato é que, pouco afeito ao diálogo e recorrendo a expedientes jurídicos para decretar a ilegalidade do movimento reivindicatório, Bocalom deixa os educadores do município sem qualquer interlocução com a administração municipal.

O jeito encontrado pelos sindicatos tem sido recorrer ao Ministério público e à câmara municipal de vereadores.

Definitivamente, democracia e fino trato são virtudes que o atual prefeito não reconhece como fundantes para uma boa gestão da cidade.

