Aleac – Por quase quatro horas, prefeitos, presidentes de federações, sindicatos e produtores, pontuaram os principais problemas que impedem o crescimento econômico de vários setores na regional do Acre. O debate aconteceu durante audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa, nesta sexta feira, em Epitaciolandia , onde foi debatido economia e sociedade.

Mediador do evento, o primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior disse que o encontro foi organizado para que a Casa de Leis pudesse ouvir todos os entes, indistintamente.

Ele explicou que a regional do Alto Acre foi escolhida para receber a primeira audiência pública por ser a região que detém o segundo maior PIB do Acre.

Composto pelas cidades de Xapuri, Assis Brasil, Brasíleia e Epitaciolandia, o Alto Acre é onde estão instaladas as duas principais indústrias de produção de aves e suínos do norte, que são a Dom Porquito e a Acre Aves.

“ Só vamos conseguir avançar, direcionar os investimentos públicos, ouvindo as pessoas. Quem mora aqui conhece os gargalos que travam o crescimento, o desenvolvimento, por isso viemos para ouvir todos que se propuseram a falar. Vamos elaborar um relatório de tudo que foi pontuado e encaminhar para os setores responsáveis e cobrar solução “, garantiu Nicolau.

Dezoito deputados estaduais, quatro prefeitos, vereadores, representantes do judiciário, DA FIEAC, governo do Estado e da sociedade civil organizado participaram do encontro.