O Brasil sediará a 17ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, em 2024. O anúncio foi feito durante o encerramento da 16ª edição que, aconteceu até ontem (20), em Chorzów, na Polônia. No Brasil, a Olímpiada acontecerá de 17 a 27 de agosto, e será organizada pelo Observatório Nacional, uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

“Ficamos imensamente felizes com a notícia. Isso mostra que o Brasil está na vanguarda quando o assunto é Astronomia e Astrofísica. Também celebramos o resultado deste ano com dezenas de brasileiros premiados”, disse o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (SEDES), Inácio Arruda. A secretaria, por meio do departamento de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica, é responsável pela realização de todas as olimpíadas científicas do país.

O anúncio foi feito, publicamente, e o líder da equipe brasileira, o professor Eugênio Reis, recebeu das mãos dos anfitriões desta edição a Flâmula da IOAA, tornando o Brasil, oficialmente, o próximo país sede da competição.

Na ocasião também foi divulgado o resultado da IOAA. Os brasileiros, junto a estudantes de outros 51 países, realizaram uma prova teórica, uma de análise de dados, uma prova observacional e uma de planetário.

Confira o resultado do Brasil na 16ª edição IOAA:

Menção Honrosa

Mariana Naves Tana (Instituto Federal de Educação do Sul de Minas Gerais – Minas Gerais)

Medalha de Prata

Gabriel Hemetrio de Menezes (Colégio Farias Brito – Ceará)

Paulo Otavio Portela Santana (Colégio Farias Brito – Ceará)

Medalha de Ouro

Murilo de Andrade Porfirio (Colégio Etapa Educacional Eireli – São Paulo)

Paulo Henrique dos Santos Silva (Colégio Integrado Objetivo – São Paulo). O estudante ganhou ainda prêmio pela melhor prova de grupo

Líderes

Team Leader – Eugenio Reis Neto (MCTI – Rio de Janeiro)

Team Leader – Ualype Uchôa – (medalha de Prata na IOAA 2021)

Observer – Heliomárzio Rodrigues Moreira (Colégio Farias Brito – Ceará)

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação