PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, lançam nesta quarta-feira (23), às 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), na Rua Rui Barbosa, nº 325 – Centro – Antigo Mira Shopping, o Programa DEL Turismo em Rio Branco.

Com a adesão do programa, Rio Branco passa a ser a primeira capital do Brasil a trabalhar com a iniciativa de turismo sustentável. Na oportunidade, o presidente do Fórum, José Adriano e o prefeito Tião Bocalom assinarão o termo de parceria.

Data: 23/08 (Quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Seinfra – rua Rui Barbosa, nº 325 – Centro – Antigo Mira Shopping