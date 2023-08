Jota – Com um placar de 6 a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, na semana passada, pela implementação obrigatória do instituto do juiz de garantias no país. A discussão ocorre nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

Grifo meu: grande passo da justiça no sentido de proteger ainda mais o controle da legalidade nos processos contra indivíduos investigados….só gente como Sérgio Moro e os lavajateiros do tipo são contra(talvez o senador do PR já tenha mudado de opinião..na altura do campeonato…tudo é possível)….

J R Braña B.