Serasa Experian – Em maio, de acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, o Norte do país abriu 18.223 empresas. Entre as Unidades Federativas (UFs) da região, o Pará liderou com 7.351 novos empreendimentos. Confira o levantamento completo abaixo:

Acre abriu – 671 novas empresas no mês de maio – o mais baixo índice no Norte

São Paulo abriu em maio mais de 100 mil novas empresas…:

Grifo meu(GM): a elite administrativa e política do Acre poderiam pensar num projeto para transformar o Acre num laboratório de pequenas empresas….necessidades básicas: crédito, tecnologia, orientação, formação…..taí…dei de graça o prompty para a elite do Acre pôr em prática…e ainda digo o prazo….em 5 anos transformar a realidade local…

J R Braña B.