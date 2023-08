Pagamento é referente às parcelas de maio, junho, julho e agosto. Governo Federal garantiu R$ 7,3 bilhões para viabilizar o piso

Jota – O Ministério da Saúde realizou nesta segunda-feira (21/8) o primeiro repasse do recurso complementar para estados e municípios efetivarem o pagamento do piso da enfermagem. O pagamento é retroativo, referente às parcelas maio, junho, julho e agosto. Ao todo serão pagas nove parcelas em 2023, incluindo o 13º salário. Com a ordem de pagamento expedida nesta segunda, a previsão é que até quarta-feira (23/8) todos os entes recebam parte dos R$ 7,3 bilhões prometidos pelo governo federal para viabilizar o piso da enfermagem neste ano.

