Prestando contas de seu mandato à população rio-branquense, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta semana, mais um empenho de recursos federais no valor de, aproximadamente, R$ 4,8 milhões, para serem investidos pela Prefeitura de Rio Branco, na pavimentação asfáltica do Ramal do Noca, no km 45 da rodovia Transacreana.

-Comuniquei ao nosso ilustre prefeito, Tião Bocalom, que esse valor é proveniente de minha indicação, junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Para acelerar o processo, alertei o prefeito e sua equipe técnica para já iniciarem o projeto e procederem à licitação da obra, para terem acesso ao dinheiro – destacou o senador, que acrescentou:

-Acredito que essa conquista contribuirá, de forma significativa, para a melhoria da infraestrutura da região, proporcionando maior qualidade de vida aos moradores e aumentando a produtividade dos produtores rurais daquela região.

Petecão informou, ainda, que somente no decorrer de 2023, já destinou à prefeitura de Rio Branco, aproximadamente, R$ 28,5 milhões em novos investimentos, com o objetivo de promover o desenvolvimento do município por meio de novas obras e iniciativas em vários setores.

-Esse é um compromisso que assumi com a população, de poder usar o meu mandato para retribuir ao povo acreano a confiança que me foi depositada.