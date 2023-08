Por Márcio Batista

As eleições de 2024 e o desafio por mais creches

No cardápio das eleições de 2024, o tema da ampliação do número de creches nas cidades brasileiras ganhará considerável relevo.

Dito de um jeito claro e objetivo, os pleitos eleitorais oportunizam um necessário encontro de contas entre a qualidade das administrações municipais e as suas devidas( e muitas vezes indevidas)correspondências com as necessidades reais da população.

No caso da educação infantil, além da importância social das creches pelo cuidado e proteção, soma_se ainda os efeitos positivos do ingresso de nossas crianças num novo ambiente social para o desenvolvimento da cognicão e as questões motoras. Pesquisas educacionais demonstram que o quanto mais cedo a interação ocorrer, mais estímulos a primeira infância receberá, e consequentemente o reflexo se manifesta no rendimento escolar .

No entanto, a maioria das administracões municipais estão bem abaixo do que determina a meta 1 do PNE( Plano Nacional de Educação), segundo a qual, até 2024 deveríamos ofertar 50 por cento de vagas em creches públicas. Dados do movimento Todos Pela Educação e Unicef revelam que estamos longe de cumprir para com essa importante política pública .

Rio Branco não chegou ao patamar de 20 por cento da cobertura exigida em Lei.

Os gestores atuais antes de saírem prometendo, deverão explicar aos “pequenos” por que não fizeram o “dever de casa(ops de gestão) tão necessário.

Márcio Batista, escreve sobre educação semanalmente neste oestadoacre.com

…..

✔Opinião em texto/vídeo publicada neste espaço é de inteira responsabilidade de seus autores e não representa, necessariamente, a posição deste blog oestadoacre.com