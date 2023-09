GdA – O Estado do Acre ficou em quarto lugar em maior número de transplantes de fígados nos dados divulgados, a nível nacional, pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), por intermédio do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), onde são apresentados todos os dados e informações referentes aos procedimentos de doação e transplantes, sendo especificados por órgãos e estados onde são executados e avaliados os números por milhão de população, sendo este o resultado apresentado do primeiro semestre de 2023.

(…)

…..

◼Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…