Esse encontro foi ontem, sexta-feira…e Ciro escreveu:

-Me reuni hoje com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e sua diretoria, para debater sobre política industrial para o Brasil. A atual gestão do Banco tem feito um trabalho importante com o intuito de reindustrializar nosso país.

Grifo meu: diz desses, no Estadão ou na Folha, não lembro direito e até esqueci de registrar aqui – o senador Cid Gomes, disse que na próxima eleição para o senado no Ceará pensa em abrir mão e deixar o irmão concorrer…Motivo? Segundo Cid, ‘Ciro precisa tem dívidas e precisa de um plano de saúde’…Traduzindo: Ciro estaria quebrado…

Grifo meu 2: todo brasileiro precisa de um plano de saúde desses que os senadores têm direito…atendimento nos melhores hospitais do Brasil…só isso…

Grifo 3: Lula é uma águia…Ciro bateu tanto em Lula…e agora já se aproxima do governo…..Quem sabe não tem o dedo de Cid…

Grifo meu 4: não ia deixar o navegante sem o crédito dessa informação do Cid Gomes…abaixo, no Painal da Folha…para assinantes…

J R Braña B.