O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (8), o pagamento de aproximadamente R$ 8,6 milhões ao município de Rodrigues Alves. Informou serem os recursos provenientes de emendas de sua autoria, e que o dinheiro será utilizado pela prefeitura em obras de infraestrutura.

-O dinheiro já está na conta da prefeitura. Agora é só o prefeito iniciar as obras. Sou municipalista e sei da importância de destinar esses recursos aos municípios. Se trata de investimentos diretos, que, na prática, melhoram, e muito, as condições de vida da população local, principalmente das pessoas de baixa renda, as que mais me preocupam – declarou Petecão.

