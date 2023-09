GdA – A vice-governadora Mailza Assis realizou na quinta-feira, 7, a entrega de R$ 45 mil para três instituições beneficentes do Juruá. O recurso é oriundo dos fundos arrecadados com o estacionamento da Expoacre Juruá, coordenado pela Associação Comercial de Cruzeiro do Sul.

