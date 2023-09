EBC – Em meados de 2019, uma espécie de Titanic dava sinais de que iria começar a afundar no Brasil. Apesar de já muito questionada por juristas e diferentes setores políticos, a Operação Lava Jato, de combate à corrupção na Petrobras, era praticamente intocável e imune a críticas na imprensa e nas instituições de Estado do país.

Um dos seus principais protagonistas, o ex-juiz Sergio Moro, havia abandonado a toga para assumir o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, que estava em seus primeiros meses de mandato. Naquela altura, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava preso em Curitiba e sequer pôde disputar as eleições do ano anterior.

O navio da Lava Jato começou a afundar a partir de uma série de reportagens jornalísticas produzidas pelo site The Intercept Brasil (TIB), em parceira com outros veículos de comunicação, que mostraram um conluio entre procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e o juiz Sérgio Moro na condução dos processos da Lava Jato.

Grifo meu….: depois que a Vaza Jato, no The Intercept, desmoralizou os métodos da turma de Curitiba o Brasil parte do país, diga-se – ficou sabendo o que rolava na lava jato….um escândalo atrás do outro…deu no que deu…Deltan, eleito deputado, foi cassado e Moro, eleito senador, está na iminência do mesmo…

Grifo meu 2: Demori defende que a TV Pública seja independente…independencia não existe…mas a TV Brasil poder ser uma emissora aberta completamente, ousada, democrática, transparente no seu noticiário, crie debates nacionais….e passe a transmitir futebol, mais cinema brasileiro, festivais, noticie o Brasil todo, as quatro regiões….e consiga ser uma emissora do Estado Brasileiro e não de governo…só assim sua audiência aumentaria…mas com um princípio básico: a defesa da Democracia (Direitos Sociais, DH, Cultura, Esporte, Tecnologia…etc).

Grifo meu 3: tenho dúvidas se Leandro Demori vai demorar na TV Brasil…

