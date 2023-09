GdA – A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) certificou investimentos de projetos do Acre que vão desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) por meio da Lei de Informática, que prevê, entre outros benefícios, o incremento a oferta de empregos. Os cases de sucesso foram apresentados durante a Jornada de Integração e Interiorização do Desenvolvimento, promovida pela instituição, em parceria com o governo do Estado, no auditório da Federação da Indústria do Acre (Fieac), em Rio Branco, evento que encerrou na quinta-feira, 14.

(…)

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…