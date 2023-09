by JLab

Como se sabe, o Flamengo era ainda Fluminense, no início do século XX. Eis a pergunta: será que os tricolores imaginavam o que criavam? Hoje, nesta grande final de Copa do Brasil entre Flamengo x São Paulo, o Estádio Mário Filho é inundado pela multidão rubro-negra…

Aprendi o significado de ser flamenguista com maioria do povo brasileiro. É mais do que torcer por um time.

Em tempo: hoje eu sou FLA.

Em tempo¹: O título do post é de Nelson Rodrigues, também um tricolor de alma e coração.