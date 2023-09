Como dizia PHA, os colonistas…

Vivem de espezinhar o Brasil soberano e um governo responsável, que está repondo o país no seu devido lugar.

O governo Lula não é perfeito, longe disso..

Mas é um governo…de direito, e de fato…o que é mais importante…

Não é só eu que digo…também o Luis Nassif…:

-Lula brilha na reunião dos países do Sul em Cuba, no Brics, no G20, na ONU, monta acordos de etanol com EUA, está tendo papel central na reorganização das instituições multilaterais. Aí, a colunista (a massa cheirosa – J R Braña ) isenta levanta dois temas e decreta: Lula está mais uma vez em baixa.

J R Braña B.

