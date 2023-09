Famoso açaí de Feijó, cidade do interior do Acre, ganhou o primeiro registro de Indicação Geográfica (IG). O registro garante o selo de um produto ou serviço como originário de um local, região ou país e atende todas as exigências do mercado.

O açaí acreano é o primeiro do país a alcançar a certificação. A conquista é resultado de um trabalho desenvolvido pelo Sebrae Acre, o governo estadual, produtores, agricultores e associações da cidade desde 2021.

(…)

Fonte: G1

