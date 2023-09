O senador anunciou, nesta segunda-feira (18), o empenho de recursos federais de quase R$ 400 mil em benefício da Fazenda Esperança, no município Mâncio Lima. Informou que o dinheiro é proveniente de emenda de sua autoria junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Acrescentou que a verba será destinada à aquisição de maquinários agrícolas, incluindo tratores e implementos agrícolas. (…)

“Conheci pessoalmente o trabalho que a instituição desenvolve no município de Mâncio Lima. Lá eles acolhem dependentes do sexo masculino, e em Cruzeiro do Sul, onde a Casa Maria Madalena apoia as pessoas do sexo feminino. É um trabalho fundamental que devolve aos acolhidos o verdadeiro sentido da vida. Os problemas sociais causados pela dependência química afetam muitas famílias brasileiras, em especial em nosso estado, o Acre, de modo que o trabalho da atenção integral às pessoas que usam álcool e outras drogas é imprescindível”, declarou.

Sobre a instituição

A Fazenda Esperança é uma organização sem fins lucrativos que atua na reabilitação de dependentes químicos. Ela utiliza um modelo terapêutico baseado na vivência comunitária, no trabalho e na espiritualidade, para ajudar os acolhidos a superar o vício do álcool e de outras drogas.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…