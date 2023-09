Limonada…!

Quem são os bandidos?

Bolivianos?

Ou brasileiros que agem em Brasileia e se mandam para Cobija?

Seja quem for….

A solução proposta pelos edis, que dão a versão de que é a população que pede o fechamento da ponte entre as duas cidades – parece mais uma piada…

A solução para esse e outros desafios na fronteira do Acre com a Bolívia e o Peru não está no isolamento, mas na coalizão dos dois estados com vistas a enfrentar os problemas comuns de uma fronteira….

Desenhando para os edis….: política, senhores!

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…