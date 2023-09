Evo Morales dirigiu a Bolívia de 2006 a 2019 e anunciou neste fim de semana, domingo, 24 – sua candidatura a presidente.

A relação com o governo de Lucho, que ele apoiou – não anda boa faz tempo.

Evo foi vítima de um golpe no fim do seu mandato e só não foi assassinado porque o governo argentino o tirou do país a tempo….o país se recuperou do golpe em período recorde…

Agora Evo quer voltar….

A Bolívia é uma nação muito peculiar.

J R Braña B.

…..

