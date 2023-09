A professora de inglês agredida no Colégio Pedro II levou três tapas na cabeça de uma aluna. De acordo com um documento assinado pelo diretor da unidade, Ricardo Miranda, a agressão foi resultado de uma aposta de R$ 5 com dois colegas, que estavam rindo da situação. Os alunos envolvidos foram suspensos por dois dias, como medida cautelar, e um processo disciplinar foi aberto para definir a sanção que será aplicada.

(…)

Fonte: Por Bruno Alfano — Rio O Globo