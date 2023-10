Não são Instituições Financeiras nem bancos comerciais como Bradesco,Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e semelhantes.

BANCOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS é uma conta digital, um arranjo de pagamento pré-pago restrito, para compra e transferência, não integrante ao SPB (Sistema de Pagamento Brasileiro). Tem amparo na lei Nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 e regulamentação n. 4.282 do Banco Central do Brasil e subsequentes.

Usa a plataforma web e aplicativos Android e IOS para executar suas operações. Os instrumentos de pagamentos utilizados são totalmente digitais, sem uso de papel em qualquer transação. Têm a mesma finalidade social dos Bancos Comunitários de Desenvolvimento que é fazer o dinheiro circular no próprio Município, oxigenando as economias locais. Ninguém faz aplicação financeira no Banco Municipal Comunitário, portanto não adianta “guardar” dinheiro nesse tipo de banco porque ele não remunera pelo dinheiro guardado.

O Banco Municipal trabalha com MOEDA SOCIAL digital, funciona mediante aplicativo de celular ou cartão. Tem o nome de Moeda Social porque o dinheiro circula de forma restrita ao próprio município e não objetiva lucro.

A moeda Social é lastreada em Reais, funciona como uma “conta pré-paga”.