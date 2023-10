Os preparativos para as Competições Senac de Educação Profissional estão na final. Vitória, a capital do Espírito Santo, será a sede da edição deste ano, de 24 a 27 de outubro de 2023, na Praça do Papa, um dos espaços mais populares da capital capixaba. A ideia é dar ainda mais visibilidade ao evento, facilitando também o acesso de empresários e do público. Tudo está sendo preparado para proporcionar experiências e emoções únicas aos 61 competidores de 22 estados brasileiros.

“As Competições Senac mostram o potencial de uma educação de excelência”, afirma o presidente da CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “Em breve, esses jovens serão nossos embaixadores pelo mundo afora, mostrando a qualidade da nossa formação profissional. Como braço social e educacional da CNC e do Sistema Comércio, o Senac desempenha um papel fundamental na qualificação profissional dos brasileiros e contribui fortemente para o desenvolvimento do nosso país”, observa.

Vencedores vão representar o Brasil na maior competição do mundo

As Competições Senac de Educação Profissional têm uma tradição de revelar os talentos profissionais mais destacados do Senac em todo o Brasil em sete áreas de ocupação: cozinha, Estética e Bem-Estar, Florista, Cabeleireiro, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Recepção de Hotel e Serviço de Restaurante. É o momento final de um processo seletivo que inclui etapas escolares e estaduais e vai definir quem são os talentos que representarão o país na disputa internacional da próxima WorldSkills, na cidade de Lyon, na França, em 2024.

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills é a maior competição mundial de educação profissional e deve reunir cerca de mil estudantes de todo o mundo. Serão mais de 60 ocupações profissionais representadas – uma oportunidade única de compartilhamento das principais técnicas e práticas relacionadas às profissões, garantindo intercâmbio de ideias, conhecimentos e aprendizados.

“O que a gente mais preza nas Competições Senac e nos grandes eventos internacionais de educação profissional como a WorldSkills vai muito além do pódio e das medalhas eventualmente conquistadas”, diz o diretor-geral interino do Departamento Nacional do Senac, Marcus Fernandes. “O que buscamos é um ciclo permanente de inovação e atualização de práticas educacionais, a incorporação de novas metodologias de ensino e aprendizagem e a disseminação de conhecimentos. Os saberes e as experiências compartilhados nesses eventos são o grande legado para o Senac e para os nossos alunos”. Segundo Marcus, a consolidação desse conhecimento é o que demonstra a capacidade de permanência e inovação da instituição e reforça sua posição de referência em educação para o trabalho no Brasil.

As Competições 2023

O Departamento Nacional do Senac e o Departamento Regional do Espírito Santo estão empenhados na organização do evento, que contará com uma megaestrutura de quase 7 mil metros quadrados montada na Praça do Papa para receber competidores, treinadores, avaliadores externos e especialistas envolvidos nas provas. Todas as sete ocupações terão espaços planejados e cuidadosamente organizados, com estruturas e equipamentos de alta qualidade para oferecer as condições ideais aos participantes.

As Competições Senac deste ano trazem outras novidades. O Sebrae estará presente com a Mostra Empreenda, oferecendo a chance de se conectar com fornecedores de produtos e serviços nas áreas profissionais em competição, oferecendo ao público oficinas, networking e a oportunidade de descobrir o potencial desses campos. Os visitantes também vão contar com a apresentação de ideias de negócios, orientações sobre MEI, histórias de sucesso, promoção de negócios e a apresentação do podcast profissional do Futuro.

Paralelamente ao evento principal, teremos ainda o Senac Talks, um ambiente aberto à participação de especialistas, profissionais de renome e líderes de diversos setores, oferecendo conteúdos de grande valor. Serão duas áreas distintas, a Arena Senac Inspira e a Arena Senac Conecta, para provocar insights, debater tendências e perspectivas relacionadas ao futuro das profissões e aos desafios do mercado de trabalho, falando de inovação, tecnologia, sustentabilidade, diversidade e inclusão, entre outros temas.

“Vitória está realizando as Competições Senac pela quarta vez. As edições anteriores fizeram muito sucesso e isso nos deixa ainda mais confiantes de que esta entrará para a história tanto pela estrutura que está sendo mobilizada para receber o evento quanto pela grandiosidade que essas competições terão. Estamos cuidando de cada detalhe para entregar um evento único e inesquecível”, promete o diretor regional do Senac no ES, Richardson Schmittel.