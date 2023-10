A Black Friday evoluiu rapidamente de um único dia de vendas para um evento que, para muitos, começa já no início de novembro. Em meio a um cenário de constante transformação, a Black Friday de 2023 promete ser uma das mais incertas, tornando fundamental uma estratégia bem estruturada. Ao final do mês de Agosto participei de um evento promovido pela Maeztra em parceria com a VTEX, em que falamos sobre a BF 2023, e aqui trago alguns pontos chave que podem ser aproveitados nessa fase de preparação.

Venda Cruzada para Aumentar o Ticket Médio

Promoções são a espinha dorsal da Black Friday, mas por que não alavancar ainda mais? Ao vender produtos complementares juntos, as empresas podem não apenas oferecer um desconto, mas também impulsionar o ticket médio. Por exemplo, ao comprar um smartphone, que tal oferecer uma capa com desconto ou um carregador como brinde?

Compreensão do Público-alvo

Dados da confi.neotrust indicam que 60,4% do total de pedidos são feitos por mulheres e 64% das vendas no e-commerce possuem frete grátis. Portanto, compreender seu público é crucial. Campanhas segmentadas podem ser mais assertivas e levar a melhores conversões.

Benefícios Comerciais Bem Definidos

Seja um cupom de desconto, cashback, frete grátis ou brinde, é fundamental destacar e não sobrecarregar o cliente com muitas opções. Por exemplo, determinado grupo de produtos pode se beneficiar do frete grátis, enquanto outro pode se destacar mais com um cupom.

Controle de Estoque e Pagamentos

As empresas devem garantir estoque suficiente e, ao mesmo tempo, evitar pagamentos via boleto, que podem travar o estoque. O PIX e os cartões proporcionam efetivação em poucos minutos, otimizando as vendas.

Estratégias de Recuperação de Carrinho

Reduzir a taxa de abandono do carrinho é essencial. Seja por e-mail ou SMS, lembrar o cliente de sua escolha anterior pode trazer valiosas conversões de volta. E aqui eu ressalto muito o uso do SMS, por ele ter uma característica única de velocidade e instantaneidade você consegue a atenção do seu cliente muito mais rápido que outro canal e na BF isso pode ser determinante para seu negócio e suas vendas.

Metas por Hora e Visibilidade de Produtos

Estabelecer metas horárias pode ajudar a ajustar estratégias ao longo do dia. O uso de selos em produtos destacados ajuda a capturar a atenção do cliente.

Otimização do Site

Investir na busca interna, certificar-se de que apenas usuários autorizados têm acesso e dar prioridade aos e-mails corporativos, contribuem para a segurança e eficácia do site.

Atenção: O Principal Ativo

Em uma era de sobrecarga de informações, capturar a atenção do cliente é o desafio. Aqueles que o fazem eficazmente sairão vitoriosos.

Planejamento e Análise

Para ter sucesso na BF, é preciso planejar com antecedência. A análise de comportamento dos clientes, tanto antes quanto durante a BF do ano anterior, oferece insights valiosos.

A Black Friday não é apenas uma guerra de preços, é uma batalha pela atenção. As empresas que reconhecem isso e adotam estratégias inteligentes, centradas no cliente, estão posicionadas para obter sucesso. Em 2023, estar preparado será mais crucial do que nunca.