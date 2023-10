A desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, e a coordenadora da Infância e Juventude (CIJ), desembargadora Waldirene Cordeiro, estiveram presentes nesta sexta-feira, 13, no Educandário Santa Margarida, para mais uma edição do projeto Colo de Amor.

O programa levou alento, conforto, calor das brincadeiras e alegria para crianças do local, além de ter sido realizada a distribuição de brinquedos doados pelas servidoras e servidores do Judiciário acreano, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, ressalta que através das parcerias e dos colaboradores, o projeto, que existe há quatro anos, leva amor e carinho durante o ano: “as crianças privadas, inclusive de forma familiar, do afeto de uma mãe e do pai, recebe nossa ajuda para contar uma história, ajudar a uma troca de fralda”, finaliza a magistrada.

A desembargadora Waldirene Cordeiro, coordenadora da Infância e Juventude, enfatiza que esse é um trabalho de aproximação e harmonia do Educandário, “não só aqui, mas em outros locais, desenvolvemos também trabalhos de leitura, a partir da doação de livros que recebemos nos prédios do Judiciário. A ideia do projeto é essa: dar acolhida, um pouco de carinho”.

O coordenador-geral do Educandário Santa Margarida, Eduardo Vieira, agradeceu a presença do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC): “essas parcerias são fundamentais para a manutenção das nossas atividades, para manutenção do caráter do acolhimento com as crianças, que procuramos imprimir em todas as nossas atividades, essa parceria é indispensável”, conclui.

Estavam presentes também as juízas de Direito Isabelle Sacramento, Andrea Brito e Evelin Bueno.

Atualmente, o Educandário Santa Margarida acolhe 47 crianças, de zero a 12 anos.

Texto: Cláudio Angelim / Tribunal de Justiça do Estado Acre

Fotos: Elisson Magalhães / Tribunal de Justiça do Estado Acre