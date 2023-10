O governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) no município de Sena Madureira, realizará, de 23 a 26 de outubro, a caravana educativa denominada “Monilíase: é preciso conhecer para combater”, promovendo conhecimentos sobre a doença dos cacaueiros e cupuaçuzeiros.

A ação é uma iniciativa do Grupo Norte do Programa Nacional de Educação Sanitária (Proesa) e busca capacitar os profissionais e líderes de diferentes instituições para atuarem como multiplicadores e repassar à comunidade as medidas de prevenção contra a praga.

A ação envolve todos os estados da região Norte do país e, no Acre, a Coordenação de Educação Sanitária Vegetal (COESV) do IDAF realizará as atividades no município de Sena Madureira, de 23 a 27 de outubro, seguindo o Plano Estadual de Erradicação e Controle da Monilíase que vem sendo executado em todo o estado.

As atividades incluem palestras em escolas públicas das redes municipais, estadual e federal, além de ações com técnicos, produtores e população em geral.

Confira a programação:

23/10 – Tarde: atividade na rádio local

24/10 – Curso de multiplicadores

Local: Auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac) de Sena Madureira

Público Beneficiário: 109 alunos do Curso Técnico em Agropecuária

– 7:00 – Acolhida e pré-teste

– 7:30 – Palestra sobre monilíase: Histórico, etiologia e métodos de controle

– 9:30 – Intervalo

– 10:00 – Metodologias ativas

– 11:30 – Pós-teste

– 12:00 – Encerramento

25/10 – Atividade nas escolas

– 9:00 – Escola Estadual Charles Santos

– Palestra e jogos

– 15:00 – Escola Estadual Messias Rodrigues de Souza

– Palestra e jogos

26/10 – Visita técnica à área de produção de cacau em Manoel Urbano

– Propriedade do senhor Vilmar Araújo, em Manoel Urbano. BR 364 Manoel Urbano/Feijó KM 27, após o Rio Macapá

Texto: Carlos Alexandre / GdA

