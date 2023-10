Clientes contemplados no programa poderão pagar dívidas com até 75% de desconto, além de parcelamento em até 60 vezes

Clientes com dívida de energia elétrica poderão aproveitar condições únicas para ficarem em dia. É a oportunidade oferecida pelo programa do Desenrola Brasil, do Governo Federal, que concede até 75% de desconto nos débitos e parcelamento em 60 vezes para os clientes elegíveis ao programa.

Para auxiliar os clientes, a Energisa vai realizar duas grandes ações neste sábado, 21/10, nos bairros Cidade do Povo e Belo Jardim. Os atendimentos irão ocorrer das 7h às 13h. No Cidade do Povo, o caminhão Nossa Energia estará estacionado em frente à escola Frei Heitor Maria Turrini. No Belo Jardim, a equipe da Energisa estará na escola Anita dos Santos Jangles.

Importante:

Para ter acesso ao Desenrola: o passo a passo para criar a conta está no site do governo digital (https://www.gov.br/ governodigital/pt-br/conta- gov-br).