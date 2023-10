Confira as últimas notícias de destaque da Ufac..

Clube literário da Ufac promove reuniões em ciclos temáticos

Ufac entrega 40 computadores para laboratório de informática

Ufac reúne-se com superintendente do Patrimônio da União no AC

PET-Agronomia da Ufac desenvolve projeto com cana-de-açúcar

Projeto Web Academy forma profissionais na área de softwares

Pesquisadores do CAP coletam dados na cachoeira do Abraão

Ufac promove aula inaugural de Pedagogia em Manoel Urbano

