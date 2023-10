GdA – No ano em que completa 13 anos de atividade, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Ifac) inaugurou nesta quinta-feira, 26, a sede própria da reitoria, na Avenida Chico Mendes, no segundo distrito de Rio Branco.

O prédio, com um projeto moderno e inovador, foi inaugurado em uma cerimônia que contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

“O único caminho que um país tem pra se tornar soberano, independente e justo é através da educação”, frisou o ministro Camilo Santana.

-Essa ação demonstra um compromisso do presidente Lula com a educação no Acre. Gratidão ao governo federal, o qual tem investido recursos importantes, como as BRs 364 e 317, que estão sendo reparadas”, declarou o governador Gladson Cameli.

O prédio teve investimentos de mais de R$ 10 milhões, fruto de emendas parlamentares do senador Sérgio Petecão; do então senador, Gladson Cameli; dos então deputados estaduais e federais Sibá Machado; Léo de Brito; Perpétua Almeida; Alan Rick; Flaviano Melo; Major Rocha e Jéssica Sales.

“O Ifac faz parte de uma política vencedora que foi idealizada pelo presidente Lula. São 13 anos de sucesso do Instituto Federal no estado do Acre, fazendo muito pela educação acreana”, falou a reitora, Rosana Cavalcante.

