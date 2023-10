A secretária de Planejamento da Prefeitura de Rio Branco, Neiva Tessinari, foi pessoalmente protocolar na Câmara Municipal, na manhã desta quinta-feira (26) o projeto do executivo referente ao empréstimo de 340 milhões de reais. O projeto visa viabilizar investimentos em infraestrutura, saneamento, drenagem e pavimentação. São obras que visam melhorias para a população da capital acreana. O projeto chega ao parlamento com alterações, já que o primeiro foi retirado para inserir documentos que tinham sidos solicitados ao Banco do Brasil e não tinham chegado a tempo para análise junto à Procuradoria da Câmara Municipal.

A secretária da Seplan explicou que o projeto anterior foi retirado, pois havia a necessidade de anexar uma orientação da Procuradoria Jurídica da Câmara que anexasse a declaração do Banco do Brasil sobre a baixa dos juros e como a instituição bancária, tem a sede em Brasília e precisava da lei autorizativa, no mesmo dia não seria possível.

“O Banco do Brasil encaminhou ontem à tarde declaração. Nós reorganizamos o projeto de lei com todas as condicionantes, todas as informações necessárias referentes à operação de crédito, e agora nós entendemos que, independente de qualquer coisa, o projeto está totalmente completo. E sem necessidade de qualquer outra intervenção no nosso entendimento enquanto planejamento municipal. Juridicamente está tudo resolvido.”

O novo projeto protocolado, foi entregue nas mãos do presidente do legislativo Raimundo Neném.

O vereador João Marcos Luz destacou a importância do financiamento da procuradoria com a equipe técnica da prefeitura e o projeto é de alta relevância para a cidade de Rio Branco.

“A secretária trouxe aqui todas as informações necessárias e nós agora estamos aguardando. As conversas políticas estão sendo feitas e a gente está buscando conscientizar a todos da importância desse projeto, inclusive a oposição. Nós estamos confiantes que esse projeto vai ser aprovado para o bem de Rio Branco.”

O projeto, agora, seguirá os trâmites legislativos para análise e votação dos vereadores. A expectativa é de que seja discutido e avaliado com cautela, levando em consideração os impactos financeiros e a necessidade das obras para o desenvolvimento da cidade.

“Nós estamos aptos. Temos uma saúde financeira ótima, não é equilibrada, é boa, e estamos conscientes dessa proposta com muita responsabilidade”, concluiu Neiva Tessinari.

