A Prefeitura de Rio Branco, empenhada em proporcionar uma maior qualidade de vida aos moradores da capital, não se limitou em apenas criar o Programa 1.001 Dignidades, mas também o Programa Minha Dignidade, um projeto pioneiro que visa realizar a construção de prédios com quatro andares, onde servidores públicos municipais poderão realizar financiamento junto ao banco para adquirir seu imóvel.

Nessa quinta-feira (26), o prefeito da capital se reuniu, com representantes da Caixa Econômica Federal, com o responsável pela pasta de habitação da Seinfra e o presidente do Sindicato da Construção Civil para alinharem os detalhes de mais um programa que vem para beneficiar diretamente a população.

Segundo o prefeito serão 416 apartamentos distribuídos nos bairros Israel Lira, Portal da Amazônia e Rui Lino. A renda dos servidores que poderão estar indo em busca do programa deve variar de R$ 1.550 a R$ 4.400,00 com prestações a partir de R$ 450,00 até R$ 1.300,00.

“Esse Programa é uma parceria entre a prefeitura, que vai entrar com o terreno, junto à Caixa Econômica Federal, que vai fazer o financiamento do apartamento e o Governo Federal. As pessoas devem se atentar aos critérios que serão definidos que vão conforme o tamanho da família, a renda familiar de quem vai financiar e outros. Tudo isso vai mexer no valor da prestação e do subsídio que o Governo Federal vai colocar.”

O presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil do Estado do Acre (Sinduscon), Carlos Afonso, também esteve presente na reunião e destacou de que forma o sindicato poderá contribuir com o Programa.

“A gente pode somar no treinamento e na capacitação das empresas, preparando-as técnica e administrativamente, para que elas possam ter condições de entrar nesse projeto quando houver o chamamento.”

