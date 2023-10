A Frente Parlamentar da Educação da Câmara dos Deputados deve protocolar até amanhã (28) a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana do Governo Lula, para dar explicações sobre os problemas dos locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que foi divulgado na última terça-feira (24).

A convocação do Camilo Santana, ministro de estado da Educação se partiu, após a onda de reclamações de estudantes sobre a distância e endereços inexistentes dos locais de aplicações para mais de 3 milhões de candidatos inscritos no Enem 2023.

O requerimento foi protocolado pelo Deputado Sargento Gonçalves (PL/RN).

Na última quarta-feira, 25 de outubro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou, que está analisando a definição dos locais das provas “realizada pelo Cebraspe, instituição vencedora do processo licitatório para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023”.

Procuramos o Inep na tarde desta sexta-feira (27), mas até o fechamento desta matéria não havia retornado com a reposta com uma nota de esclarecimento sobre o ensalamento dos candidatos nos locais de provas do principal exame do País.

A nossa redação também entrou em contato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) da Universidade de Brasília (UnB) para dar detalhes sobre o ensalamento, mas não havia devolutiva da Assessoria de Imprensa do Cebraspe (redação entrou em contato 3 vezes consecutivas, desde a divulgação dos locais de provas do Enem).

Critérios de definição do local de prova no Enem 2023

Segundo as informações obtidas pelo Portal Nacional da Educação, os critérios considerados para definir os locais de provas dos inscritos no Enem são:

Município do candidato

Disponibilidade dos locais no município

Distância máxima de 30 quilômetros do CEP fornecido pelo candidato

Condições logísticas do município

Segue na íntegra o requerimento de convocação do Ministro da Educação:

REQ-235-2023-CE_CONVOCAÇÃO DO MIN DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DOS VARIOS ERROS NA ELABORAÇÃO DO ENEM (1)

REQ-235-2023-CE_CONVOCAÇÃO DO MIN DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DOS VARIOS ERROS NA ELABORAÇÃO DO ENEM (1)



Saiba mais:

Aposentados da Educação: a luta por 10% de justiça – OEstadoAcre.com

Min da Educação inaugura reitoria do IFAC (e possibilita foto política plural) – OEstadoAcre.com

Acre convoca professores para processo seletivo… – OEstadoAcre.com