De novo a LDU, 15 anos depois de derrotar o Fluminense também nos penais em pleno Maracanã na final da Libertadores – apronta desta vez contra o Fortaleza.

Resultado final Fortaleza 3 – 4 LDU, nos pênaltis….1 a 1 no jogo normal e prorrogação.

O Fortaleza é atualmente um dos cinco melhores times do Brasil…o melhor entre todos do NE, CE, SUL e NO.

Imagine como está a cidade de Fortaleza e todo o Ceará nesta noite….

Fui consultar Nelson Rodrigues, o segundo maior tricolor de todos os planetas – sobre as grandes derrotas e ele me disse:

-As grandes derrotas do futebol são como tragédias humanas, narradas no palco sagrado do gramado, onde a alma dos jogadores se desnuda, revelando a efêmera glória e a eterna cicatriz da derrota.

Viva Fortaleza, o time e a capital do Ceará!

J R Braña B.