EBC – A busca de uma vaga na universidade pública, a expectativa de ingressar em um novo curso e a retomada dos estudos estão entre as expectativas dos 3,9 milhões de candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 neste domingo (5). A avaliação tem duração de cinco horas e 30 minutos para as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Os portões dos locais de provas abriram às 12h(10 no Acre), no horário de Brasília, e fecharam pontualmente, às 13h(11 no Acre). Após este horário, os candidatos atrasados serão impedidos de realizar a prova. (…)

