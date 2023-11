O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação, Cultura e Esporte (SEE), publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 6, a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato dos professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital no 001/2023 Sead/SEE, de 24 de março de 2023.

A convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato segue na seguinte ordem: projeto, cargo, localidade, classificação, inscrição, nome do candidato e nota.

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 20 de novembro, das 7h30min às 13h30min, a um dos endereços abaixo:

Rio Branco – Rua Rio Grande do Sul, 1.907, Volta Seca – Departamento de Pessoas da SEE

Brasileia – Rua Benjamin Constant, 64, Centro – Núcleo de Educação

Cruzeiro do Sul – Avenida 25 de Agosto, 126, Aeroporto Velho – Núcleo de Educação

Feijó – Avenida Marechal Deodoro, 1.140, Centro – Núcleo de Educação

Manoel Urbano – Rua Francisco Freitas, s/n, São José – Núcleo de Educação

Rodrigues Alves – Avenida Getúlio Vargas, 792, Centro – Núcleo de Educação

Sena Madureira – Avenida Avelino Chaves, 690, Centro – Núcleo de Educação

Senador Guiomard – Avenida Castelo Branco, 1.520, Centro – Núcleo de Educação

Xapuri – Rua Floriano Peixoto, 90, Centro – Núcleo de Educação

A lista completa da documentação exigida se encontra nos seguintes editais:

Edital n° 014 – 8.º Convocação do Processo Seletivo Simplificado – PSS SEE – 01 – 11- 2023.pdf

Edital n° 032 – 24.º Convocação do Processo Seletivo Simplificado – Ensino Regular – PSS SEE – 01 – 11- 2023.pdf

As declarações mencionadas no subitem 2,2 poderão ser encontradas no endereço eletrônico: https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/orientacoes-e-formularios/declaracoes/, ou no endereço eletrônico da banca organizadora: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420/.

O candidato poderá obter informações referentes a esse processo junto à SEE, pelo telefone (68) 3213-2331, e na Sead, por meio do endereço eletrônico: [email protected].

